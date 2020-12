1/7 ©Ansa

Partenza sprint di George Russell su Mercedes nel gran premio di Sakhir. Il sostituto del campione del mondo Lewis Hamilton si porta subito al comando, superando il compagno Valtteri Bottas. Subito fuori la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen dopo un contatto Ricciardo-Perez. Bandiera gialla e safety car. Sul circuito di Sakhir si corre per il secondo appuntamento consecutivo in Bahrain. La gara è partita alle 18.10, diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), anche in streaming su NOW TV

Come sono andate le qualifiche