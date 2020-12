F1, qualifiche del Gp in Bahrain: pole a Bottas, quarto Leclerc

Seconda posizione per Russel, che ha sostituito il campione del mondo Hamilton dopo il contagio da coronavirus. Terza la Red Bull di Verstappen. Vettel fuori dalla top 10, solo 13esimo

Quinta posizione nel Gran Premio del Bahrain per la Racing Point di Sergio Perez che ha preceduto la Alpha Tauri di Daniil Kvyat e la Renault di Daniel Ricciardo. Ottava la McLaren del futuro ferrarista Carlos Sainz davanti alla Alpha Tauri di Pierre Gasly ed alla Racing Point di Lance Stroll.

Vettel parte dalla 13esima posizione

vedi anche

F1, incidente per Grosjean: vettura spezzata in due e in fiamme. VIDEO

Niente top ten in griglia di partenza per la Ferrari di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco non va oltre la tredicesima miglior prestazione nella Q2 e partirà dunque tredicesimo domani nel secondo round del Gp del Bahrain, su un circuito diverso da quello tradizionale e che ricorda gli ovali della Indycar. Eliminato dalla Q3 anche la Red Bull di Alexander Albon, dodicesima, e la Alfa Romeo Racing di Antonio Giovinazzi, quattordicesima.