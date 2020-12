Formula 1, Lewis Hamilton è risultato positivo al coronavirus

Il pilota della Mercedes è risultato positivo durante i test obbligatori prima delle gare. Si trova in Bahrain, dove domenica scorsa ha vinto il Gp e dove il 6 dicembre si correrà il Gran premio di Sakhir. Il campione britannico è ora in isolamento e non parteciperà alla gara

Hamilton positivo al coronavirus

Hamilton, ha spiegato la Fia, è risultato positivo nei test obbligatori che precedono le gare. Il pilota si trova in Bahrain, dove domenica scorsa si è corso un Gran premio - vinto proprio da Hamilton e caratterizzato dall'incidente a Grosjean - e dove, sulla stessa pista, il 6 dicembre si correrà il Gp di Sakhir. Il pilota della Mercedes non parteciperà. La Fia, comunque, ha fatto sapere che la positività del campione britannico non avrà impatti sullo svolgimento del prossimo week-end di gara, che quindi dovrebbe procedere in modo regolare.