Il Mondiale è già stato assegnato ma il pilota inglese non ha intenzione di fare semplice passerella nella terz’ultima gara dell’anno e punta all’ennesima vittoria. Il compagno di squadra Bottas e le due RedBull tra i principali avversari. Male le Rosse alla ricerca di piazzamenti in zona punti. La corsa in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)