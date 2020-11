F1, incidente per Grosjean: vettura spezzata in due e in fiamme. VIDEO

Vivo per miracolo. Così si può definire Romain Grosjean dopo la partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas del pilota francese, toccata da un’altra auto, è andata a sbattere contro le protezioni spezzandosi in due e andando subito in fiamme. Il pilota francese è riuscito a uscire dalla vettura sulle sue gambe ed è stato portato subito in ambulanza al centro medico. Per Grosjean qualche bruciatura e una sospetta frattura alle costole: è stato trasportato in elicottero in ospedale per accertamenti. I commissari di gara hanno subito sventolato la bandiera rossa fermando la gara, che è ripartita dopo quasi un’ora con diversi addetti impegnati a sistemare il guard rail danneggiato (LA CRONACA DELLA GARA).