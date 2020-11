F1, video di Grosjean dopo l'incidente: "Grazie a tutti, sto bene"

Sorride e tranquillizza tutti dal suo letto di ospedale il pilota di Formula 1 francese Romain Grosjean protagonista ieri di un incredibile incidente alla partenza del Gp del Bahrain (VIDEO). La sua Haas è andata in testa coda, sbattendo contro le protezioni, andando subito in fiamme e spezzandosi in due. Il pilota è uscito dalla vettura dopo 9 secondi miracolosamente illeso e in un video pubblicato su Instagram ringrazia tutti per i messaggi e il personale medico per le cure. E nel mostrare tutte le dita delle mani fasciate dice: “Spero di potervi scrivere presto e dirvi che sto bene”.