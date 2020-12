Calcio, Mario Balotelli firma con il Monza di Silvio Berlusconi

Una nuova occasione, in Serie B, con l'ambizione di tornare in A guadagnandosela sul campo. Dopo il flop di Brescia, un'esperienza terminata bruscamente, Mario Balotelli trova un nuovo club: il Monza. La squadra brianzola, proprietà di Silvio Berlusconi e con Adriano Galliani come amministratore delegato, occupa l'ottava piazza nella classifica di Serie B e ha ambizioni di promozione.

Una carriera al di sotto delle aspettative

Da predestinato alla Serie B, a soli 30 anni, Balotelli ha vissuto una vita agonistica e una carriera decisamente al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali. Esploso quando era ancora un attaccante della primavera dell'Inter, con una doppietta alla Juventus in Coppa Italia quando ancora non era maggiorenne, giovanissimo esordiente in Nazionale (con cui ha giocato 36 partite segnando 14 gol), Balotelli si è perso a causa di problemi disciplinari e scontri con compagni di squadra, allenatori e società, dalla maglia dell'Inter gettata a terra al termine della semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona nel 2010 alla rottura col Brescia. In mezzo anche dei picchi, come la doppietta alla Germania nella semifinale di Euro 2012. I momenti migliori della sua carriera coi club rimangono gli anni al Milan e qualli di una serenità solo apparentemente ritrovata a Nizza. Prima della nuova discesa verso una B "conquistata" prima sul campo con la maglia del Brescia e poi ufficialmente con la firma per il Monza.