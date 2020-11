Nations League, Italia-Polonia 0-0

Per l'Italia la sfida di Nations League contro la Polonia - che si disputa alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia - è fondamentale per arrivare al primo posto del gruppo 1 di Lega A, dove attualmente i polacchi sono in testa, seguiti proprio dagli Azzurri. A disposizione di mister Evani, in panchina al posto di Mancini positivo al Covid (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE), non ci saranno Bonucci, Biraghi, Castrovilli, Immobile e Chiesa. In tutto sono 28 i convocati per la partita. Sempre nello stesso girone dell'Italia, in serata si è conclusa 3-1 la partita tra Olanda e Bosnia.