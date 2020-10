Nations League, Polonia-Italia 0-0: gli Azzurri creano ma non sfondano

Finisce a reti inviolate il match Polonia-Italia, valido per il terzo turno della Nations League. Alla Pge Arena di Danzica, gli Azzurri creano diverse occasioni da gol ma non riescono a concretizzare. La squadra allenata da Roberto Mancini rimane comunque prima nel Girone A, con 5 punti. Subito dietro l'Olanda e i polacchi a quota 4, Bosnia ed Erzegovina ferma a 2. Nel pomeriggio, l'altra gara del gruppo Bosnia-Olanda è terminata anch'essa 0-0. Mercoledì 14 ottobre a Bergamo c'è lo scontro tra Azzurri e Orange.

Il ct Mancini: "Creato tanto ma niente gol, capita"

"Abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo, e anche nel secondo. Ci ha penalizzato il campo in condizioni pessime, ma la squadra ha giocato bene e siamo contenti". Così Mancini, ct della Nazionale italiana, ai microfoni della Rai dopo la partita di Danzica. "Abbiamo un po' pagato questa condizione, ma la squadra ha giocato bene, sempre in attacco. Abbiamo creato davvero tante occasioni ma non abbiamo fatto gol, capita", ha concluso.