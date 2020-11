Milan-Verona 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella settima giornata di Serie A, il Milan (reduce dalla sconfitta per 3-0 con il Lille in Europa League) pareggia 2-2 in casa contro il Verona (LA CRONACA). A San Siro è Ibrahimovic a riacciuffare gli scaligeri al 92'. Per lo svedese anche un calcio di rigore sbagliato al 66'. I rossoneri restano primi in classifica a 17 punti (+2 sul Sassuolo, +3 su Napoli e Roma, +4 sulla Juventus), mentre i veneti salgono a quota 12 (LAZIO-JUVENTUS 1-1 - GENOA-ROMA 1-3 - TORINO-CROTONE 0-0 - ATALANTA-INTER 1-1 - BOLOGNA-NAPOLI 0-1). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.