Europa League: Roma-Cluj 1-0, Rijeka-Napoli 1-0. Alle 21 il Milan

Roma-Cluj 1-0

La Roma affronta in casa il Cluj. Dopo il debutto in Europa con la vittoria sullo Young Boys i giallorossi hanno compiuto un mezzo passo falso pareggiando in casa con il Cska Sofia. Nel girone la squadra di Fonseca è al comando con 4 punti, ma in condivisione proprio col Cluj. Fonseca sfida i romeni ricorrendo al solito turnover: in panchina Smalling, Pellegrini e Dzeko. Diretta su Sky Sport Uno.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

CLUJ (4-1-3-2): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Djokovic; Rondon, Debeljuh. All. Petrescu