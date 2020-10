Il presidente della Fifa Gianni Infantino positivo al Coronavirus

Il 50enne italo-svizzero ha sintomi lievi e rimarrà in auto-isolamento per almeno dieci giorni

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è risultato positivo al Covid-19 e si è immediatamente isolato. Lo ha annunciato l'ente calcistico mondiale, nel mezzo della recrudescenza della pandemia. Il 50enne italo-svizzero "ha sintomi lievi" e rimarrà in auto-isolamento "per almeno dieci giorni", ha dichiarato la Fifa in un comunicato.