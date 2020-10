Juventus-Verona 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Favilli sblocca il match nel secondo tempo, poi Kulusevski riacciuffa gli scaligeri. Nel finale un super Silvestri nega il gol a Dybala, Morata e Cuadrado

Nella quinta giornata di Serie A, la Juventus non va oltre l'1-1 in casa contro il Verona. Sblocca il match Favilli, poi pareggia Kulusevski. Bravo Silvestri che nel finale salva più volte il risultato, traverse per Cuadrado e Dybala. Bianconeri a quota 9, scaligeri a 8 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo: traversa di Cuadrado vedi anche Fiorentina-Udinese 3-2: gol e highlights della partita di Serie A La Juventus schiera la coppia Dybala-Morata in attacco, con Ramsey a supporto. Il Verona risponde con Zaccagni e Colley dietro all'unica punta Kalinic. Nel primo tempo un gol annullato per parte: sia Colley (al 16') che Morata (al 45') segnano in fuorigioco. Buono spunto al 20' di Bernardeschi, che s'invola verso l'area e calcia, Silvestri in angolo. L'azione più importante della prima frazione è a firma Ramsey-Cuadrado: cross basso dell'ex Arsenal per il colombiano, il cui destro potente fa tremare la traversa (41').

Secondo tempo: Kulusevski non basta, super Silvestri vedi anche Parma-Spezia 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A In apertura di ripresa il Verona gioca a viso aperto, e al 60' passa in vantaggio con il neoentrato Favilli, che su passaggio di Zaccagni lascia partire una conclusione di prima intenzione a superare Szczesny. Nell'esultanza, però, l'attacante scaligero si fa male ed è costretto a uscire. La Juventus si spinge in avanti alla ricerca del pareggio. Al 77' traversa di Dybala e poco dopo rete di Kulusevski: l'ex Parma rientra dalla destra, disorienta Faraoni con alcune finte e scarica un sinistro vincente. Nel finale Silvestri si esalta su Dybala, Morata e Cuadrado, negando i tre punti ai bianconeri.