Fiorentina-Udinese 3-2: gol e highlights della partita di Serie A

La Viola supera i friulani con un super Castrovilli, autore di una doppietta e dell'assist per il colpo di testa vincente di Milenkovic. Di Okaka le due reti bianconere

Nella quinta giornata di Serie A, la Fiorentina batte 3-2 l'Udinese trascinata da Castrovilli, autore di una doppietta e dell'assist per il colpo di testa vincente di Milenkovic. Le due reti dei friulani sono firmate da Okaka. La Viola sale a 7 punti, i bianconeri rimangono a quota 3.

Primo tempo: super Castrovilli Sblocca il match Castrovilli dopo undici minuti al termine di un'azione corale della Viola: triangolazione sulla destra, cross di Bonaventura, appoggio di Biraghi per il centrocampista ex Cremonese che da centro area trafigge Nicolas. Oltre al gol, lo stesso Castrovilli regala un assist a Milenkovic per l'incornata che vale il 2-0 (21'). Ora l'Udinese si spinge in avanti per accorciare il risultato: l'occasione è sui piedi Lasagna, che supera in velocità Caceres e calcia col mancino, Dragowski chiude lo specchio (36'). Sul finale del primo tempo i friulani trovano il 2-1: cross di De Paul, Caceres devia ma favorisce l'intervento di Okaka, che di testa appoggia in rete (43').

Secondo tempo: Dragowski salva, brivido Okaka A inizio ripresa Castrovilli sale ancora in cattedra: tentata triangolazione con Biraghi, intercetta la difesa friulana ma la palla ritorna sui piedi del centrocampista, finta e bolide nel sette (51'). Si esalta anche Dragowski, che devia con un gran riflesso la conclusione al volo di Okaka su punizione di De Paul (61'). L'estremo difensore devia in corner anche l'insidioso destro a giro di Delofeu (72'), ma non può nulla sul colpo di testa di Okaka - su cross di Forestieri - che riapre la partita (86'). Gli assalti finali dei bianconeri non portano al pareggio: allo stadio Franchi finisce 3-2.