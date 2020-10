Torino-Cagliari 2-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Alla fine è il Cagliari che si sblocca e infila la prima vittoria del suo campionato dopo un pareggio e due sconfitte. Ma la partita del Grande Torino è una giostra di emozioni, con cinque gol, grandi occasioni, brividi fino alla fine, e due centravanti grandi protagonisti. Simeone e Belotti segnano una doppietta a testa, il Gallo sfiora la tripletta, il Cholito porta a casa i tre punti. Il Torino di Giampaolo resta a quota zero punti in tre partite ( LA CLASSIFICA ). Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Secondo tempo: Ancora Belotti, ma il Cholito fa 2-3

vedi anche

Sampdoria-Lazio 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Quello che torna in campo dopo l’intervallo è un Torino diverso. Il pareggio arriva al 49’, quasi subito, con Belotti che incrocia di sinistro un pallone che rimbalza al limite dell’area piccola, infilando Cragno in diagonale. Meité cerca il vantaggio al 52’ con un destro da fuori potente ma centrale, Sottil non ci va troppo lontano al 62’, quando viene lanciato da Nandez e dopo un rimpallo calcia sull’esterno della rete difesa da Sirigu. A trovare il gol del 3-2 è ancora Simeone, che sfrutta una cattiva respinta di Sirigu su cross da destra di Nandez e in scivolata ribadisce in rete. È l’ultima azione della partita del Cholito, che al 76’ lascia il posto a Leonardo Pavoletti. Il Toro si riversa in attacco e all’86’ protesta per un tocco di braccio in area di Caligara che in realtà non c’è. L’ultima grande emozione arriva al 94’, a poco più di un minuto dalla fine della partita, quando Belotti sfiora il pareggio in rovesciata, ma Cragno inchioda la palla a terra e salva il risultato. Vince il Cagliari 3-2.