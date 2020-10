Napoli-Atalanta 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Succede tutto nel primo tempo: tre gol in sette minuti grazie alla doppietta di Lozano e alla rete di Politano. Poi poker nel finale con Osimhen alla prima gioia in Serie A. Nella ripresa Lammers al 69' firma il definitivo 4-1. Primo stop per Gasperini in campionato, grande prova della squadra di Gattuso

Il Napoli travolge l’Atalanta in casa per 4-1 (FOTO). Una grandissima partita della squadra di Gattuso, che rifila un poker agli undici di Gasperini in una sfida spettacolare e dominata. Succede tutto nel primo tempo: tre gol in sette minuti grazie alla doppietta di Lozano e alla rete di Politano. Poi poker nel finale con Osimhen alla prima gioia in Serie A. Nella ripresa Lammers firma il gol bandiera del definitivo 4-1. Primo stop per la Dea in campionato. Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.