Torna in campo il Napoli nella settimana in cui il giudice sportivo ha stabilito la sconfitta a tavolino contro la Juventus. I campani non si erano presentati allo Stadium di Torino per via dell’indicazione dell’Asl in merito ai contagi da Coronavirus presenti tra i calciatori azzurri. Al San Paolo arriva l’Atalanta di Gasperini attualmente prima in classifica. Partita in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale 251

