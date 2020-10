Sampdoria-Lazio 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Sblocca Quagliarella di testa, poi a fine primo tempo arriva il raddoppio di Augello. Al 74' Damsgaard, da poco entrato, chiude la partita

Una grande Sampdoria si impone in casa per 3-0 contro una deludente Lazio. Prima mezz'ora senza grandi occasioni, poi sblocca Quagliarella di testa. A fine primo tempo arriva il raddoppio di Augello, il migliore in campo. Nella ripresa timida reazione dei biancocelesti, ma al 74' Damsgaard, da poco entrato, chiude la partita. Secondo successo di fila per Ranieri, mentre la squadra di Inzaghi resta a 4 punti in classifica.

Gran primo tempo della Sampdoria La partita inizia in sordina e la prima mezz'ora trascorre senza emozioni. Al 32' prima occasione ed è gol: cross dalla sinistra di Augello e stacco vincente in area di Quagliarella che batte il portiere. I padroni di casa tengono alta la pressione e al 41' trovano la rete del raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo ribattuta corta della difesa biancoceleste e mancino secco di Augello dalla lunetta che non lascia scampo al portiere.



Damsgaard chiude la partita Nel secondo tempo la reazione della Lazio è timida, mentre i padroni di casa gestiscono il vantaggio senza grossi affanni. Al 74' i blucerchiati chiudono la partita. Quagliarella calcia a incrociare, Strakosha respinge ma la difesa non riesce ad allontanare: Thorsby appoggia per Damsgaard che, con un tocco, se la porta avanti e in precario equilibrio tira col destro. Palla sulla traversa e poi in gol. All'82' padroni di casa vicini al poker: strepitoso Strakosha che prima respinge il destro forte, da dentro l'area, di Damsgaard, poi manda in angolo sulla ribattuta di Keita.