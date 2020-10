Inter-Milan 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Una doppietta di Ibrahimovic decide il derby di Milano. Lo svedese spacca in due la partita nel primo tempo: tap-in dopo un calcio di rigore sbagliato e secondo gol su assist di Leao. Poi accorcia Lukaku, ma per i nerazzurri non basta

Zlatan Ibrahimovic trascina il Milan alla vittoria nel derby con una doppietta nel primo tempo. Rossoneri a 12 punti, punteggio pieno dopo quattro partite. Dopo il pareggio contro la Lazio, l’Inter si ferma e perde la prima partita stagionale, inutile il gol di Lukaku alla mezz’ora. Gli uomini di Conte non riescono a trovare il pari nella ripresa e recriminano per un calcio di rigore prima concesso e poi annullato dal Var per fuorigioco. Clamorosa l'occasione sprecata sempre da Lukaku in pieno recupero. l video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo: doppietta di Ibra, Lukaku dimezza lo svantaggio

Parte subito forte il Milan che con personalità fa girare la palla. Dopo dieci minuti la prima imbucata per Ibrahimovic che entra area e viene toccato da un ingenuo Kolarov. L’arbitro Mariani non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto è lo stesso attaccante svedese a presentarsi: conclusione alla destra di Handanovic, parata dell’estremo difensore che respinge corto e non può nulla sul tap-in di sinistro dello stesso Ibrahimovic. L’Inter sbanda e al 16’ arriva la doppietta di Ibrahimovic. Cross perfetto dalla sinistra di Rafael Leao, in piena area lo svedese impatta e realizza lo 0-2. I ritmi sono altissimi e al 29’ l’Inter rialza la testa accorciando le distanze con Lukaku. Kolarov crea la superiorità e innesca Brozovic che mette in mezzo e trova la deviazione vincente dell’attaccante belga. Il gol rivitalizza i nerazzurri: colpo di testa di Lautaro tempestivamente ribattuto da Kjaer, subito dopo Barella ci prova con un gran tiro ma trova Donnarumma. In pieno recupero è Lukaku a sfiorare il gol con un gran colpo di testa in girata che sfiora il palo.

Secondo tempo: Krunic spreca, rimpianto Lukaku

I ritmi si abbassano nella ripresa ma le squadre rimangono aggressive con azioni da una parte e dall’altra. Dopo tre minuti grande iniziativa di Hakimi, ma Lukaku non aggancia. Lo stesso esterno sorprende Kessie al 59’ ma spedisce fuori di testa in tuffo. La partita si accende negli ultimi venti minuti: Krunic spreca clamorosamente il 3-1 dopo un pallone perso da Barella, mentre al 75’ il Var cancella il calcio di rigore assegnato per atterramento di Lukaku in area. Fuorigioco dell’attaccante e tocco di Kjaer non considerato. In pieno recupero è ancora l’attaccante belga ad avere sui piedi il pallone del pareggio ma al cospetto di Donnarumma il suo tocco di sinistro sfila fuori.

Il tabellino di Inter-Milan

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal (83′ Alexis Sanchez), Brozovic (67′ Eriksen), Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Darmian, Bonfanti, Moretti, Squizzato, Eriksen, Satriano, Pinamonti. All.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie (86′ Tonali), Bennacer; Leao (62′ Krunic), Calhanoglu, Saelemaekers (62′ Castillejo); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Conti, Hauge, Maldini, Diaz, Colombo. All.: Pioli.

MARCATORI: 13’ e 16’ Ibrahimovic, 29’ Lukaku

AMMONITI: 21′ Kjaer, 45′ Kessié, 60′ Ibrahimovic, 64′ Brozovic, 66′ Pioli, 69′ Vidal, 83′ Hakimi, 83′ Conte

ARBITRO: Mariani