Serie A, Genoa con 14 positivi al Covid: domani tamponi ai tesserati

Sono undici i calciatori e tre i membri dello staff rossoblù che hanno contratto il coronavirus. Per questo motivo il club genovese ha sospeso ogni attività e ha stabilito un nuovo giro di test per tutti i tesserati, anche i dipendenti degli uffici che non hanno contatti con la squadra. Intanto tamponi anche a Napoli, ultima squadra ad affrontare il Grifone in campionato

Dopo i 14 positivi al Coronavirus, nuovo giro di tamponi a tappeto per il Genoa che ha programmato i test per domani, mercoledì 30 settembre. L’obiettivo del club è quello di verificare se qualcuno dei tesserati contagiati sia già guarito dal Covid-19. Un provvedimento necessario dopo la notizia del focolaio (11 calciatori e 3 membri dello staff) arrivata in seguito al match di Napoli contro la squadra di Gattuso persa 6-0 al San Paolo. Intanto il club ligure, su disposizione dell’Asl, ha sospeso qualunque attività: possibile dunque il rinvio della partita contro il Torino prevista per sabato 3 ottobre alle 18 a Marassi (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I CASI NEL CALCIO).

Chiuso il centro sportivo del Genoa. Tamponi per il Napoli leggi anche Coronavirus, 14 tesserati positivi al Genoa: 11 sono giocatori Il centro sportivo del Genoa resta chiuso, ma gli uffici della società sono comunque aperti. Ad effettuare il tampone saranno tutti i dipendenti, anche chi non rientra nell'attività sportiva. Nel frattempo, la sede e tutti i locali sono stati sanificati. Intanto anche per i calciatori del Napoli, ultima squadra ad affrontare il Genoa, è previsto un giro di tamponi. Isolamento fiduciario preventivo per l'arbitro Sacchi e i due assistenti Lo Cicero e Rossi, impegnati al San Paolo: i tre sono in attesa di tampone.