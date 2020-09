Serie A, Roma-Juve: la cronistoria del match e le foto

1/7 ©Ansa

Il big match della seconda giornata di campionato è Roma-Juventus. Un match che è l'incrocio tra due formazioni che hanno avviato in maniera differente l'annata 2020/21: i giallorossi hanno pareggiato sul campo 0-0 a Verona, in una gara persa poi per 3-0 a tavolino, i bianconeri hanno superato per 3-0 la Sampdoria allo Stadium. La partita dalle 24.45 in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e su Sky Sport 251 (satellite e fibra)

