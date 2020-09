Serie A, Sampdoria-Benevento 2-3: video, gol, highlights della partita

L’anticipo del sabato a Marassi, valido per la seconda giornata del campionato, è terminato con un'incredibile vittoria in rimonta degli ospiti. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Quagliarella e Colley, ma la squadra di Pippo Inzaghi pareggia grazie a una doppietta di Caldirola e nel finale ribalta il risultato con Letizia

Il Benevento ha vinto 3-2 in trasferta a Marassi, a casa della Sampdoria, nell’anticipo del sabato pomeriggio della seconda giornata del campionato di Serie A ( IL RACCONTO DEL MATCH ). Partita incredibile con i padroni di casa in vantaggio di due gol nei primi minuti grazie a Quagliarella e Colley. Poi Caldirola accorcia le distanze nel primo tempo e pareggia nella ripresa. Gli ospiti completano una clamorosa rimonta nel finale ribaltando la partita con il gol di Letizia ( TUTTI GLI OBIETTIVI DELLE 20 SQUADRE DI SERIE A - LE MAGLIE DELLA STAGIONE 2020-2021 ).

Primo tempo: Samp avanti

Partita subito vivace: all'ottavo minuto Samp già in vantaggio. Montipò sbaglia un passaggio orizzontale, Bonazzoli intercetta e serve in area Quagliarella che segna a porta vuota. Al 17esimo i padroni di casa raddoppiano: assist perfetto di Candreva e Colley realizza di testa. Al minuto 33 il Benevento torna in partita con il gol di Luca Caldirola.