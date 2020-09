Torino-Atalanta 2-4: video, gol e highlights della partita di Serie A

La squadra di Gasperini, al suo esordio in campionato, vince in trasferta contro gli uomini di Giampaolo. Padroni di casa in vantaggio con Belotti ma Gomez, Muriel e Hateboer ribaltano il risultato. A fine primo tempo il “Gallo” accorcia le distanze. Nella ripresa quarto gol bergamasco con De Roon