La Lazio ha staccato il pass per la fase a gironi di Champions League a distanza di 13 anni dall'ultima volta, trascinata dal suo bomber Ciro Immobile, Scarpa d'Oro 2020. L'obiettivo è confermarsi ad alti livelli in una stagione in cui si dovranno gestire le risorse su più fronti. Un buon banco di prova per testare la maturità e solidità dei biancocelesti di Simone Inzaghi