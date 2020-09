Caso Suarez, le domande dell'esame per la cittadinanza italiana

Il test si è tenuto alle 16 del 17 settembre in una delle aule dell'università per stranieri di Perugia, All’attaccante avrebbero mostrato le immagini di un cocomero e un supermercato, poi un riferimento a Torino e un breve racconto della sua carriera. Secondo le indagini della procura di Perugia, le domande erano concordate e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova

"Come ti chiami?". "Mi chiamo Luis Alberto Suarez Diaz e sono uruguaiano". Inizia così, qualche minuto dopo le 16 del 17 settembre in una delle aule dell'università per stranieri di Perugia, l'esame di italiano dell'attaccante che è stato il sogno di mezza estate della Juventus e che oggi ha lasciato in lacrime il Barcellona per approdare a Madrid, sponda Atletico. Una prova - secondo la procura di Perugia svoltasi irregolarmente - proseguita con l'immagine di un cocomero, un riferimento a Torino e un breve racconto della sua carriera.