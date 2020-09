Suarez, cittadinanza italiana ottenuta con truffa

Dalle indagini è emerso che gli argomenti della prova d'italiano sostenuta dall'attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana nell’Università di Perugia erano stati concordati e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. L'Università per Stranieri di Perugia è uno dei pochi enti riconosciuti in cui uno straniero può effettuare l’esame - chiamato CELI - di lingua necessario per il passaporto italiano.

L'esame di italiano

Suarez a Perugia per esame di italiano

Lo scorso 17 settembre Suarez ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello 'b1', quello intermedio, con tutte e quattro le abilità: produzione orale e scritta e comprensione, anche questa orale e scritta. Il “Pistolero” ha sostenuto la prova per avere la cittadinanza italiana, step fondamentale per poter approdare alla Juventus. A differenza della Liga, infatti, in Serie A non basta essere sposati con una cittadina europea per essere considerati comunitari (la moglie di Suarez, uruguaiana, è figlia di un friulano e ha il doppio passaporto).