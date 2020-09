Caso esame italiano Suarez, cosa rischia la Juventus

La società bianconera, che a lungo ha corteggiato l'attaccante uruguaiano al centro della vicenda, non è coinvolta dall'inchiesta penale. Ma la procura della Federcalcio ha aperto una parallela inchiesta sportiva. Se fossero riscontrate responsabilità, le sanzioni per la Juve potrebbero andare da una semplice ammenda fino alla penalizzazione in classifica, passando per il divieto di tesseramento di calciatori. Ecco i vari scenari

Il caso che vede coinvolto il calciatore uruguaiano del Barcellona Luis Suarez e l'Università per Stranieri di Perugia ( GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ) per una presunta irregolarità nel suo esame per avere la cittadinanza italiana ( QUANTO TEMPO IMPIEGANO GLI STRANIERI PER AVERLA ), arriva fino a Torino, dove si trova il quartier generale della Juventus . La società bianconera, infatti, è quella da cui è partita la richiesta dell'esame di italiano per l'attaccante, in funzione di un successivo tesseramento. Se le accuse dovessero trovare fondamento, cosa potrebbe rischiare la Juve?

Chi potrebbe essere punito

La magistratura ordinaria, tramite la procura di Perugia, ha aperto l'inchiesta penale nella quale al momento non sono indagati né Suarez né la Juventus o persone legate alla società. La Juve, tramite il suo staff si era rivolta all'Università per Stranieri per sapere se ci fosse la possibilità di far svolgere a Perugia l'esame all'attaccante uruguaiano. Ma il 23 settembre anche la procura delle Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Quindi ci potrebbero essere eventuali ripercussioni a livello sportivo, se venissero accertate responsabilità.

Cosa dice il codice della Figc

L’articolo 32, comma 7 del Codice di Giustizia sportiva della Figc punisce i tesserati che compiano “direttamente o tentino di compiere o consentano che altri compiano atti volti a ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di extracomunitari”. In caso dovesse essere accertata la sua violazione, possono essere sanzionate le società di calcio, i loro dirigenti, tesserati e soci. Non possono essere puniti i non tesserati. Anche per la magistratura sportiva la Juventus, al momento, non risulta indagata, mentre Suarez non essendo tesserato, non potrebbe essere perseguibile.