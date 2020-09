Massimo mille persone ammesse ad assistere alle semifinali e alla finale degli Open d'Italia di tennis, oltre 13mila per la Formula 1 a Imola per il Gp del 1° novembre. Per la serie A si comincia con le partite di Parma e Sassuolo grazie a una deroga della Regione Emilia-Romagna, ma esclusa questa eccezione il calcio deve ancora aspettare un po' di tempo per riaprire le porte al pubblico