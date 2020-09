Serie A, anticipi e posticipi fino alla 4a giornata

Nel calendario della Serie A per la stagione 2020/2021, uno dei match più attesi è quello fra Lazio-Atalanta, alla prima giornata. La Juve di Pirlo debutta invece contro la Samp, mentre l'Inter trova il Benevento neo-promosso di Inzaghi (ma questa sfida è stata posticipata per esigenze di calendario). Per quanto riguarda i big match: oltre al derby di Milano alla quarta, ci sarà Inter-Juventus alla diciottesima giornata. Il derby di Genova è alla sesta, quello di Torino alla decima, Lazio-Roma alla 18esima; Lazio-Napoli alla 13esima e Roma-Inter alla 17esima.

Il documento della Juventus sulla riapertura dello Stadium

L'avversaria da battere resta la Juventus del nuovo allenatore Andrea Pirlo. E proprio la Juve ha predisposto un documento con le misure di contenimento del rischio epidemiologico per l’organizzazione a porte aperte delle partite di calcio all’Allianz Stadium di Torino. E il 2 settembre, la Regione Piemonte, alla luce del parere favorevole del Settore Prevenzione dell’Assessorato alla Sanità e del Dirmei (il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive), ha trasmesso al Ministero della Salute il documento. Come scritto sul sito della regione, “il DPCM del 7 agosto consente, infatti, dal 1° settembre la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso e, in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino questi limiti, affidando alle Regioni la possibilità di sottoporre uno specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico scientifico per lo svolgimento dell’evento. Il Presidente della Regione Piemonte e l’Assessore allo Sport sottolineano che questo è il primo protocollo inviato dalla Regione e nei prossimi giorni si farà altrettanto per tutte le altre società e discipline sportive interessate a richiedere l’autorizzazione”.