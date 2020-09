Neymar positivo dopo le vacanze a Ibiza: ora è in isolamento

Neymar, il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore ha fatto il test al rientro in Francia per gli allenamenti dopo una vacanza ad Ibiza. Ora è in isolamento. Lo riferisce il giornale spotivo francese L'Équipe. Si tratta del terzo caso di contagio da coronavirus nella squadra di Parigi: oltre al brasiliano sono risultati positivi De Maria e Paredes.