Psg-Bayern Monaco 0-1: gol e highlights della finale di Champions

I bavaresi alzano per la sesta volta il trofeo continentale grazie al colpo di testa vincente di Coman al 59'. I francesi possono recriminare per le occasioni fallite da Mbappé, Neymar e Marquinhos, complice anche un super Neuer

Il Bayern Monaco è campione d'Europa. Allo stadio Da Luz di Lisbona, contro il Psg, basta un colpo di testa vincente di Coman al 59' (FOTO) per regalare la Champions League alla squadra allenata da Flick. È la sesta volta che i bavaresi alzano il trofeo continentale. E non solo: è il secondo triplete dopo quello del 2013, dato che quest'anno - oltre alla 'coppa dalle grandi orecchie' - i tedeschi hanno vinto Bundesliga e Coppa di Germania. I francesi possono recriminare per le occasioni fallite da Mbappé, Neymar e Marquinhos, complice anche un super Neuer. Da segnalare un palo di Lewandowski nel primo tempo.

Primo tempo: Mbappé spreca, palo di Lewandowski vedi anche Champions League, Psg-Bayern Monaco 0-1: tedeschi campioni d'Europa Primi 45 minuti avvincenti allo stadio Da Luz di Lisbona. Dopo un avvio aggressivo del Bayern Monaco, grande occasione al 18' per Neymar, che si inserisce e in area e incrocia col macino, Neuer col corpo manda in angolo. Rispondono subito i tedeschi con Lewandowsi, che stoppa a centro area e in girata colpisce il palo (22'). Il match si accende: Herrera, di controbalzo, manda a lato non di molto (28'), poi ancora Lewandowski di testa chiama Navas all'intervento con i pugni (31'). A fine primo tempo, altra chance per i parigini con Mbappé: passaggio sbagliato di Alaba, l'attaccante francese scambia con Herrera e poi conclude debolmente da ottima posizione.

Secondo tempo: colpisce Coman, super Neuer vedi anche Lione-Bayern Monaco 0-3: video, gol e highlights della Champions In avvio di ripresa è Coman a sbloccare il match (59'): cross morbido di Kimmich, colpo di testa vincente sul secondo palo del francese e 1-0 per il Bayern Monaco. Tre minuti dopo ancora Coman va vicino al raddoppio con una bella conclusione al volo, Thiago Silva respinge a pochi passi dalla linea di porta. Al 70' altra grande occasione per i parigini: tunnel di Di Maria ad Alaba, palla a Marquinhos che davanti a Neuer si fa ipnotizzare. In pieno recupero Neymar in area si gira e calcia, Choupo-Moting manca di poco la deviazione (92'). Non c'è più tempo: il Bayern Monaco vince l'11esima partita su 11 nell'edizione 2019-20 della Champions League e può alzare il trofeo per la sesta volta nella sua storia.