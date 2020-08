Lipsia-Psg 0-3: video, gol e highlights della partita di Champions

Per la prima volta nella sua storia, la squadra parigina stacca il pass per l'ultimo atto della massima competizione europea per club. Allo stadio Da Luz di Lisbona reti di Marquinhos, Di Maria e Bernat. Domenica 23 agosto i francesi affronteranno la vincente dell'altra semifinale Lione-Bayern Monaco

Per la prima volta nella sua storia, Il Psg è in finale di Champions League. Allo stadio Da Luz di Lisbona, in Portogallo, i francesi battono 3-0 il Lipsia e staccano il pass per l'ultimo atto della massima competizione europea per club. In rete Marquinhos, Di Maria e Bernat. Ora la squadra allenata da Tuchel aspetta di conoscere la sfidante: il 19 agosto, alle ore 21, c'è l'altra semifinale Lione-Bayern Monaco (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).

Primo tempo: dominio Psg vedi anche Atalanta-Psg 1-2: video, gol e highlights della partita di Champions Subito un brivido in partenza per i tedeschi, che rischiano di passare in svantaggio sull'imbucata di Mbappé per Neymar, che a tu per tu con Gulacsi coglie il palo (6'). Passano altri sei minuti e i francesi passano in vantaggio: calcio di punizione di Di Maria, stacco vincente di Marquinhos e 1-0 per il Psg. Il Lipsia trema ancora in difesa: al 17' Gulacsi in uscita bassa mura il tentativo di Mbappé. A metà tempo guizzo dei tedeschi con Laimer, che mette in mezzo per Poulsen: l'attaccante calcia di prima intenzione ma trova l'esterno della rete. È però solo un lampo, perché il Psg continua a macinare gioco. Al 35' Neymar colpisce ancora il palo su punizione. Poi errore di Gulacsi sul rinvio, Herrera raccoglie e tocca per Neymar, che di tacco passa a Di Maria: l'argentino tutto solo non sbaglia e sigla il 2-0.

Secondo tempo: Bernat chiude i conti leggi anche Domenech attacca Gasperini : "Grazie per i cambi”. FOTO Avvio aggressivo del Lipsia: Schick di testa e Forsberg da fuori area provano a impensierire Sergio Rico. Ma il Psg è spietato e colpisce di nuovo (56'): assist di Di Maria per Bernat, che di testa sigla il 3-0. A tenere in gioco il difensore dei parigini è Mukiele, che a terra protesta con l'arbitro per un presunto fallo. Intorno al 70' doppia occasione per i francesi con Mbappé, prima di testa (alto di poco) e poi con una conclusione da fuori (respinge Gulacsi). I parigini rimangono padroni del campo fino al termine del match, e con un secco 3-0 staccano il pass per la finale di Lisbona, in programma domenica 23 agosto alle ore 21.