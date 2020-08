Lione-Bayern Monaco 0-3: video, gol e highlights della Champions

Primo tempo: doppietta di Gnabry

vedi anche

Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 2-8: gli highlights

Primo squillo del Lione dopo quattro minuti con Caqueret, che ruba palla a Thiago e verticalizza per Depay: l'attaccante olandese s'invola verso la porta e aggira Neuer, ma trova l'esterno della rete. Risponde il Bayern con Goretzka (11'), che in area colpisce male ma quasi beffa Lopes: il portiere, in controtempo, salva prima che il pallone superi la linea. Al 17' altra grande occasione per i francesi con Ekambi, che rientra dalla destra e calcia col mancino centrando il palo. Un minuto dopo, nel momento migliore del Lione, Gnabry porta in vantaggio i suoi con un gran sinistro da limite dell'area che si infila all'incrocio. È un gol che spacca il match: Muller e Lewandowski impegnano Lopes, costretto a mettere una pezza anche su un'altra conclusione potente di Gnabry. Al 33' raddoppio dei tedeschi: cross teso di Perisic, Lewandowski non riesce a deviare in porta da mezzo metro ma per sua fortuna c'è il solito Gnabry, che in tap-in trova la doppietta.