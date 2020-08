Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 2-8: gli highlights

Secondo tempo

Setién prova a riaprirla inserendo Griezmann per Sergi Roberto. Il Barça si sbilancia in avanti e si illude anche di poterla riaprire quando Suarez trova al 56’ un perfetto sinistro a incrociare sul palo lungo al termine di una splendida azione personale. Sei minuti, dopo, però, arriva il gol del 5-2, firmato da Kimmich su assist di un Davies scatenato. Al 75’ entra l’ex Coutinho, che sette minuti dopo serve sulla testa di Lewandowski il pallone del 6-2. Settimo e ottavo gol portano la firma del brasiliano, scatenato contro la squadra che non ha creduto in lui, prima di interno destro al termine di una serpentina in area, poi sfruttando una sponda sugli sviluppi di una punizione. Il Bayern è, forse, la favorita numero uno per la vittoria finale. Per il Barça, invece, è notte fonda.