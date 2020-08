Champions League, Lipsia-Atlético Madrid 2-1: video, gol e highlights

Impresa dei tedeschi che battono gli spagnoli e volano in semifinale, dove affronteranno il Psg che ha sconfitto l’Atalanta. Al gol di Dani Olmo ha risposto Joao Felix. Nel finale è Adams a decidere il match

Il Lipsia conquista la sua prima storica semifinale di Champions League. I tedeschi hanno battuto 2-1 l’Atlético Madrid nel quarto di finale a gara secca giocato a Lisbona con una partita condotta con personalità sin dalle prime battute. Dani Olmo apre le marcature al 5' della ripresa, Joao Felix la pareggia su rigore ma nel finale arriva il meritato gol della vittoria per i tedeschi di Tyler Adams. Il Lipsia ora in semifinale troverà il Paris Saint Germain, che mercoledì in rimonta nei minuti finali ha eliminato l'Atalanta.

La “maledizione” Champions per il Cholo leggi anche Atalanta-Psg 1-2: video, gol e highlights della partita di Champions Per l'Atletico Madrid continua la “maledizione” Champions. I giorni che hanno preceduto l'arrivo a Lisbona sono stati nervosi dopo le positività di Correa e Vrsaliko. La partita è fisica e il Lipsia si fa preferire per le trame di gioco e le idee ma la difesa dell'Atletico è attenta. Nella prima frazione le occasioni sono poche, la migliore al 4' con Halstenberg che non trova la porta da ottima posizione, ma la sua volée termina alta. L'Atletico si fa vivo al 13' con Carrasco la cui conclusione costringe Gulácsi a un difficile intervento in allungo sul primo palo. Al 14' c'è un contatto nell'area di rigore del Lipsia, l'Atletico protesta ma il Var dice che non è rigore.