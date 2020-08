Champions League, Psg-Bayern Monaco: le probabili formazioni. FOTO

Fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona. Thomas Tuchel ritrova Keylor Navas in porta, in dubbio Verratti a centrocampo. In avanti tutta la classe di Neymar, Mbappé e Di Maria. Flick è pronto a confermare il solito undici: in attacco Lewandowski, con Gnabry, Müller e Perisic alle sue spalle. Con quella di quest’anno, i tedeschi hanno raggiunto la loro undicesima finale. Prima in assoluto per i francesi