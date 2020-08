Finale di Champions, la gaffe di Neymar che confonde Bayer con Bayern

Dopo il ko, la gaffe. Serata da dimentica per l’asso brasiliano Neymar, uscito sconfitto insieme al Psg dalla sfida contro il Bayern Monaco nella finale di Champions League. Il sogno era vincere il trofeo per la seconda volta in carriera (dopo quella col Barcellona) e regalarlo per la prima volta nella storia ai parigini. Ma il Bayern ha vinto 1-0 e la Coppa è andata per la sesta volta nella bacheca dei tedeschi.