Sblocca-stadi, i club pronti a rinnovare o ricostruire gli impianti

Approvato in commissione al Senato l'emendamento al Dl Semplificazioni volto ad accelerare gli interventi di modifica o rifacimento ex novo degli impianti italiani. Interessate al provvedimento, oltre ai Viola e alle squadre milanesi, ci sono Roma, Cagliari e Verona. Al momento solo cinque società in Italia hanno strutture di proprietà: Juventus, Atalanta, Udinese e Sassuolo in Serie A e il Frosinone che milita in B. LA FOTOGALLERY