Serie A, via il 19 settembre. Posticipata la prima di Inter e Atalanta

I due club hanno chiesto e ottenuto il rinvio in virtù del fatto che hanno chiuso la stagione ad agosto inoltrato per gli impegni in Europa League e Champions League. Tutte le altre squadre regolarmente in campo nel weekend del 19-20 settembre. Il 2 settembre saranno svelati i calendari: diretta tv su Sky Sport

La prima partita di campionato di Inter e Atalanta sarà posticipata in virtù del fatto che le due squadre hanno chiuso la stagione 2019-2020 per ultime rispetto a tutte le altre: è la decisione presa all'unanimità dal Consiglio di Lega Serie A riunitosi per via telefonica per decidere sulla questione.

Le ultime italiane rimaste in corsa in Europa vedi anche Tutte le maglie della Serie A 2020-2021 Il Consiglio di Lega ha ritenuto fondate le richieste presentate da Inter e Atalanta di posticipare la prima gara della prima giornata di campionato: i milanesi hanno chiuso la stagione 2019-2020 il 21 agosto con la finale di Europa League persa contro il Siviglia, mentre i bergamaschi il 12 agosto con l'eliminazione ai quarti di Champions ad opera del Psg. Sono le uniche due squadre ad aver disputato le Final Eight.