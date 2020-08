Siviglia-Inter 3-2: video, gol e highlights di Europa League

Gli andalusi trionfano a Colonia e alzano il trofeo per la sesta volta. Niente da fare per i nerazzurri che passano in vantaggio con Lukaku, ma alla fine cedono proprio per una deviazione decisiva del suo attaccante sulla rovesciata di Diego Carlos

Gol e spettacolo a Colonia per Siviglia-Inter (FOTO). I nerazzurri sbloccano subito il match con Lukaku, ma si fanno agguantare e sorpassare da una doppietta di De Jong. Godin risponde immediatamente, ma nella ripresa è Diego Carlos - su netta deviazione dell'attaccante belga dell'Inter - a condannare la squadra di Conte.

Primo tempo: gol ed emozioni, De Jong protagonista vedi anche Europa League, Siviglia-Inter 3-2: andalusi campioni. FOTO Trascorrono solo quattro minuti e Lukaku fa subito la differenza procurandosi un calcio di rigore per fallo in area di Diego Carlos, che non riesce a tenere la progressione del belga. L’attaccante si presenta sul dischetto e non sbaglia (con Bono che sfiora il pallone). Il Siviglia non si scompone e trascinato da De Jong prima pareggia i conti e poi porta in vantaggio i suoi: al 12’ irrompe di tuffo in testa e batte Handanovic; al 33’, sempre di testa, inventa una parabola beffarda dove il portiere nerazzurro non può arrivarci. La risposta dell’Inter è immediata, con Godin che si riscatta dopo l’errore di marcatura su De Jong e incorna in maniera vincente fissando il punteggio sul 2-2.

Secondo tempo: Diego Carlos decide il match vedi anche Inter in Europa League, il cammino fino alla finale con il Siviglia Calano inevitabilmente i ritmi nella seconda frazione. Da una parte Reguilón prova dalla distanza ma colpisce l’esterno della rete, mentre per l’Inter si fa vedere Young ma il suo destro termina alto. La grande occasione arriva sui piedi di Lukaku al 65’, ma Bono è super in uscita e mura l’attaccante. Il gol invece lo realizza Diego Carlos che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, prova la rovesciata: il pallone viene deviato in maniera netta da Lukaku e finisce in rete. Conte inserisce contemporaneamente Moses, Eriksen e Sanchez, e subito arriva la possibilità del pareggio. Su cross di Bastoni, Moses e Sanchez non riescono nel tap-in definitivo, murati dalla difesa degli andalusi e da un intervento sulla linea di Koundé. Lo spavento spinge il Siviglia a spezzettare il gioco e a puntare su un possesso palla continuo per rallentare il ritmo. L’Inter non riesce più a costruire un'azione da gol degna di nota e la squadra spagnola conquista la sua sesta Europa League.