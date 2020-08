Calcio, Paul Pogba positivo al coronavirus

Il centrocampista del Manchester United non è quindi stato convocato dal ct della Francia Didier Deschamps per le sfide con Svezia e Croazia. Tra gli altri giocatori contagiati anche Miralem Pjanic del Barcellona

Il centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba è risultato positivo al coronavirus e non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps per le sfide con Svezia e Croazia. Al suo posto chiamato lo juventino Adrien Rabiot ( GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

Gli altri calciatori positivi

approfondimento

Serie A, preoccupano i casi di calciatori positivi al Covid

Lo scorso 23 agosto è stata comunicata la positività anche di Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus ora in forza al Barcellona. Il giocatore "gode di buona salute ed è isolato in casa", fa sapere la società blaugrana. In questi giorni altri due casi si sono aggiunti alla lista di calciatori positivi che riguarda la Serie A. Si tratta di due calciatori della Fiorentina, Erick Pulgar e Simone Ghidotti. Lo ha reso noto lo stesso club gigliato a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio del 22 agosto.