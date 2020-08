Fiorentina, Pulgar e Ghidotti hanno contratto il coronavirus

I due giocatori sono risultati positivi ai test preliminari. Sono asintomatici e sono stati posti subito in isolamento

Altri due casi di coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVE) si aggiungono alla lista che riguarda la Serie A di calcio, nel giorno stesso in cui è stata comunicata la positività di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. Si tratta di due calciatori della Fiorentina, Erick Pulgar e Simone Ghidotti. Lo ha reso noto lo stesso club gigliato a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio del 22 agosto. I due atleti sono asintomatici e sono stati posti subito in isolamento, come prevede il Protocollo. Il gruppo viola, intanto, prosegue le attività secondo il programma prestabilito.