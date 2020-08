Calcio, la Supercoppa europea sarà parzialmente aperta al pubblico

Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso che la sfida di Supercoppa Europea, in programma a Budapest il prossimo 24 settembre tra Bayern Monaco e Siviglia, sarà parzialmente aperta al pubblico. Sarà ammesso il 30% degli spettatori in base alla capienza dell'impianto. (AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN DIRETTA - SPECIALE)