Coronavirus, calcio: Barcellona comunica positività di Pjanic

L’ex centrocampista della Juventus, ora in forza blaugrana, è risultato positivo dopo un test effettuato nella giornata di sabato. Lo ha comunicato il club sul proprio sito, aggiungendo che "il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa"

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus e ora in forza al Barcellona, è risultato positivo al coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVE) dopo un test effettuato nella giornata di sabato. Lo ha comunicato il club blaugrana sul proprio sito, aggiungendo che "il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa".