Verona-Atalanta 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Bergamaschi in vantaggio con Zapata, pareggio quasi immediato di Pessina. Il pari non accontenta nessuna delle due formazioni

Finisce con un pareggio che non serve a nessuno la partita tra Verona e Atalanta, prima della 34esima giornata del campionato di Serie A. I bergamaschi incappano in una battuta d’arresto dopo la goleada nel derby col Brescia ( HIGHLIGHTS ) vedono sfumare un’occasione per restare attaccati alla testa della classifica e si accontentano di agganciare temporaneamente l’Inter al secondo posto. I veneti tornano a fare punti dopo la sconfitta contro la Roma ( HIGHLIGHTS ) ma si allontanano forse definitivamente dalla zona Europa League, che dista ormai otto punti ( LA CLASSIFICA – LA CLASSIFICA MARCATORI ).

Primo tempo

Nei primi 45 minuti non ci sono grossi sussulti, con le due squadre che si equivalgono e non costruiscono grandi opportunità da gol. L’Atalanta ci prova da fuori con Malinovskyi ma l’ucraino non inquadra la porta, poi Silvestri respinge un sinistro di Zapata e Pasalic manda a lato di testa.

Secondo tempo

Il vantaggio atalantino arriva in apertura di ripresa. Zapata al 50’ sfrutta un controllo difettoso di Gunter e si invola indisturbato verso la porta, fulminando con il piatto sinistro Silvestri sul suo palo. Il pareggio porta la firma di Pessina, che al 59’ insacca in tap-in dopo la respinta di Gollini sul tiro di Rrahmani. Al 78’ entra Muriel, che sostituisce Malinovskyi con un vistoso caschetto dopo l’infortunio domestico subito in settimana, e ha subito una grande chance per il gol dell’1-2, ma si allunga troppo il pallone e viene fermato da Silvestri in uscita bassa. La vittoria sfuma definitivamente al 92’, 30 secondi prima del fischio finale, quando Pasalic raccoglie un cross dalla destra e in girata sfiora il palo della porta di Silvestri dal limite dell’area piccola.