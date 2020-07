Roma-Verona 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Roma batte 2-1 il Verona nella gara valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa allenati da Paulo Fonseca si impongono grazie alle reti segnate da Veretout e Dzeko nel primo tempo. Inutile, per l'Hellas, il gol della bandiera firmato da Pessina nella ripresa. La formazione giallorossa conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta sabato scorso contro il Brescia (GLI HIGHLIGHTS)

Primo tempo

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca conferma il modulo con la difesa a tre e rilancia dal primo minuto Mkhitaryan, al rientro dopo un turno di squalifica. Juric sorprende tutti schierando Verre nell'inedito ruolo di punta centrale. I giallorossi si rendono pericolosi due volte in avvio: Dzeko viene anticipato sul più bello da Gunter, Mancini calcia alto da ottima posizione. Al minuto 8 l'episodio che rompe gli equilibri: l'arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di Empereur ai danni di Pellegrini. Dal dischetto si presenta Veretout che non sbaglia, portando in vantaggio i giallorossi. Il Verona risponde subito: Pessina si ritrova sui piedi la palla del pareggio ma calcia a lato. I veneti perdono Kumbulla per infortunio: al suo posto entra Dimarco. La Roma continua a spingere e colpisce un palo con Mkhitaryan, prima di raddoppiare a pochi istanti dall'intervallo quando Dzeko, su cross di Spinazzola, anticipa Amrabat e batte Silvestri di testa.

Secondo tempo

A inizio ripresa il Verona trova subito il gol che riapre la partita. Zaccagni è bravissimo a saltare sul posto Mancini e mettere al centro un pallone che Pessina gira in porta con un bellissimo colpo di tacco. La rete galvanizza gli scaligeri che guadagnano metri e fiducia con il passare dei minuti. Diawara salva su Verre prima che Juric lo sostituisca con Eysseric. Il tecnico si gioca anche la carta Salcedo al posto di Zaccagni. Fonseca risponde inserendo Cristante, Zaniolo e Zappacosta per Diawara, Pellegrini e Bruno Peres. Dzeko fallisce la palla del ko a un quarto d'ora dal termine, sprecando un assist al bacio di Mkhitaryan. Lo stesso giocatore armeno, pochi istanti più tardi, entra in area e calcia di sinistro senza centrare la porta. Nonostante i cinque minuti di recupero, il risultato non cambia: la Roma batte il Verona e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Il tabellino di Roma-Verona 2-1

Reti: 10' rig. Veretout (R), 45'+4' Dzeko (R), 47' Pessina (V)

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibañez (92' Villar), Kolarov; Bruno Peres (66' Zappacosta), Diawara (66' Cristante), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan (88' Perotti), Pellegrini (66' Zaniolo); Dzeko. All. Fonseca

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla (19' Dimarco), Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat (83' Badu), Miguel Veloso (83' Stepinski), Lazovic; Pessina, Zaccagni (64' Salcedo); Verre (64' Eysseric). All. Juric

Ammoniti: Miguel Veloso, Mancini, Pessina, Zaniolo, Cristante, Eysseric, Villar