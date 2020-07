Atalanta-Brescia 6-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella 33esima giornata di Serie A, il derby tra Atalanta e Brescia finisce con un punteggio tennistico: 6-2 ( FOTO ). Pasalic è autore di una splendida tripletta; gioia anche per de Roon, Malinovskyi e Zapata. Di Torregrossa e Spalek le reti delle Rondinelle. La Dea, che sale temporaneamente al secondo posto (70 punti) è alla decima vittoria nelle ultime undici partite, mentre il Brescia rimane al penultimo posto in classifica, a quota 21 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - IL CALENDARIO )

Assente Muriel per un trauma cranico dovuto a una caduta , l'Atalanta si affida a Malinovskyi, Zapata e Pasalic. Ed è proprio quest'ultimo che dopo soli due minuti trafigge Andrenacci. Pareggia subito Torregrossa (8'), ma la Dea è in piena forma e con de Roon (25'), Malinoskyi (28') e Zapata (30') cala il poker prima di rientrare negli spogliatoi.

Secondo tempo: valanga nerazzurra

Nella ripresa i bergamaschi non si fermano: Pasalic trova la tripletta in pochi minuti (55' e 58'). La squadra di Gasperini si limita a controllare. Nel finale rete di Spalek, ben imbeccato da Tonali (83'). Finisce così: 6-2 per l'Atalanta, che va momentaneamente a -6 dalla capolista Juventus, in attesa della gara dei bianconeri con il Sassuolo.