Atalanta, cade e batte la testa: ricoverato Muriel

Attimi di paura per Luis Muriel, uno dei protagonisti della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. L'attaccante dell'Atalanta, 17 gol in campionato in questa stagione (10 quelli firmati entrando dalla panchina), è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale: avrebbe riportato un trauma cranico battendo la testa nella doccia. Sottoposto a tac, l'esame avrebbe dato esito negativo. Il colombiano salterà comunque il derby lombardo di questa sera contro il Brescia, in programma alle 21.45.