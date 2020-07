Verona-Parma 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce 3-2 la sfida Verona-Parma, valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A. A decidere il match è Pessina dopo il botta e risposta di Kulusevski e Di Carmine nel primo tempo e i gol di Zaccagni e Gagliolo ad inizio ripresa. Seconda sconfitta consecutiva per il Parma dopo quella contro l'Inter (HIGHLIGHTS), torna alla vittoria l'Hellas dopo la sconfitta col Napoli e il pareggio col Sassuolo.



Primo tempo

Nel Verona torna Faraoni, mentre in attacco Juric sceglie Borini e Verre. Nel Parma a sorpresa Caprari dal primo minuto e turno di riposo per Gervinho. Partono subito forte gli ospiti con Gagliolo che prova la conclusione dai trenta metri con la palla di poco alta sopra la traversa. La squadra di D'Aversa gioca senza timori e al 15' passa in vantaggio con Kulusevski. Cornelius serve l'esterno che si incunea in area, si libera di Rrahmani e con il sinistro di precisione batte Silvestri. Il Verona reagisce e prende in mano il pallino del gioco. Al 41' proprio Rrahmani svetta di testa e colpisce la traversa, cinque minuti dopo Valeri assegna un calcio di rigore per fallo di Bruno Alves su Di Carmine. Lo stesso attaccante non sbaglia dal dischetto e pareggia i conti.

Secondo tempo

Girandola di cambi nella ripresa ed è proprio Zaccagni, uno dei nuovi entrati, a spezzare nuovamente l'equilibrio. Al 54' riceve palla al limite, si accentra e con un gran destro a giro trova l'angolino alla sinistra di Sepe. Il vantaggio dura solo 10 minuti infatti Gagliolo è abile a raccogliere in tap in la ribattuta di Silvestri su tiro di Kulusevski. Si abbassano i ritmi, il Parma rallenta e viene sorpreso all'81' da un lancio lungo, Verre serve Pessina che entra in area e tutto solo scaraventa in rete. L'ultima occasione è per Gervinho che da ottima posizione spara alto.

Il tabellino

Verona-Parma 3-2

Reti: 14′ Kulusevski, 45′ Di Carmine rig, 54′ Zaccagni, 64′ Gagliolo, 82′ Pessina

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz (1′ st Empereur); Faraoni, Veloso, Amrabat, Dimarco (1′ st Lazovic); Verre (85′ Badu), Borini (64′ Pessina), Di Carmine (1′ st Zaccagni). A disposizione: Berardi, Radunovic, Lovato, Stepinski, Pazzini, Bocchetti, Adjapong. All.: Paro

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani (85′ Siligardi), Barillà (1′ st Kurtic); Kulusevski, Cornelius (1′ st Gervinho), Caprari (60′ Karamoh). A disposizione: Colombi, Dermaku, Regini, Grassi, Scozzarella, Darmian, Sprocati, Pezzella. All.: D’Aversa

Ammoniti: Barillà, Iacoponi, Hernani, Pessin