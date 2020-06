Parma-Inter 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Una vittoria arrivata grazie ai gol dei difensori. L’Inter si riprende a fatica dopo il pareggio contro il Sassuolo e batte il Parma soffrendo. Al Tardini vanno infatti avanti i padroni di casa con un gran gol di Gervinho, che al 15’ evita in dribbling la scivolata di Candreva e batte Handanovic con l’aiuto di una deviazione di D’Ambrosio. Il primo tempo si chiude con gli emiliani avanti per 1-0 con merito.



Secondo tempo

Nella ripresa Conte fa entrare Moses per Candreva, Sanchez per Eriksen e Young per Biraghi. Sarà però un altro cambio a risultare decisivo, quello che vede Bastoni in campo per Godin al 73’. I nerazzurri trovano dai difensori i gol decisivi per la vittoria. De Vrij pareggia all’84’, scatenando le proteste parmensi per una presunta spinta: Kucka esagera e viene espulso. All’87’ è Bastoni, pescato tutto solo sul secondo palo da un cross di Moses a trovare la rete del 2-1. L’Inter si difende così dall’attacco dell’Atalanta, che ha battuto 3-2 l’Udinese, e conserva il terzo posto in classifica.